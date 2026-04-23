La partita tra Napoli e Bologna si disputerà lunedì 11 maggio alle ore 20.45. La Lega Serie A ha reso ufficiale l’orario della 36ª giornata, confermando il match in programma in prima serata. L’incontro si terrà allo stadio di proprietà del Napoli, senza variazioni rispetto alle comunicazioni precedenti. La sfida si inserisce nel calendario della massima divisione del campionato italiano di calcio.

Napoli-Bologna si gioca lunedì 11 maggio alle 20.45. La Lega Serie A ha ufficializzato l’orario della 36esima giornata, confermando il posticipo in prima serata per gli azzurri. Napoli-Bologna: il lunedì sera della 36esima giornata. Gli ultimi cinque turni di Serie A stanno per entrare nel vivo. Dopo Napoli-Cremonese e Como-Napoli, il calendario propone Napoli-Bologna nella terzultima giornata della stagione. La scelta della Lega di piazzare la sfida in posticipo sottolinea l’importanza della gara nel finale di campionato, quando ogni punto conta per le ambizioni di classifica. Il turno della 36esima giornata inizia venerdì 8 maggio con Torino-Sassuolo alle 20.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, quando e a che ora si gioca: l’ufficialità dalla Serie A

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