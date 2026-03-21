megabox ora riparti forte domani sfida clou a cuneo

La squadra Megabox si prepara a ripartire con forza, con una partita decisiva a Cuneo in programma domani. Dopo aver conquistato la Cev Challenge Cup, ora mira a qualificarsi per la prossima edizione della stessa competizione. La partita rappresenta una sfida importante per il team, che cerca di consolidare i risultati ottenuti finora.

Con la Cev Challenge Cup in bacheca, la Megabox si appresta a giocare la qualificazione alla Challenge Cup della prossima stagione. Dopo la gioia e il ritorno in Italia, Vallefoglia torna subito in campo domani alle 17 a Cuneo contro la Honda Granda Volley, capolista del girone B dei play-off per la qualificazione alla coppa europea 2026-2027. Gli impegni dei play-off scudetto della Megabox e del Volley Bergamo hanno stravolto il calendario del girone, che ora è guidato proprio da Cuneo con 8 punti in tre partite, segue la Omag-MT San Giovanni in Marignano a 3 punti in tre partite (grazie alla vittoria colta a Pesaro nella partita disputata tra le due finali di Challenge Cup), Bergamo a 1 punto e Vallefoglia a 0, queste ultime formazioni con una sola partita giocata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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