Nelle acque vicino a Doha, nel Golfo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile di provenienza sconosciuta nelle prime ore di questa domenica. La tensione nella regione cresce in attesa di una risposta dell’Iran a una proposta degli Stati Uniti, mentre le notizie parlano di un attacco che coinvolge una nave commerciale, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulla natura del colpo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nave colpita vicino a Doha, tensione alta nel Golfo. Un proiettile di origine non ancora identificata ha colpito una nave mercantile nelle acque al largo del Qatar nelle prime ore di oggi, domenica, 10 maggio. L’episodio arriva dopo le recenti minacce dei pasdaran iraniani, che avevano annunciato possibili azioni contro imbarcazioni considerate “ostili” nell’area del Golfo. Secondo quanto comunicato dall’agenzia marittima britannica Ukmto, una nave è stata centrata a circa 23 miglia nautiche a nord-est di Doha. L’impatto avrebbe provocato un principio d’incendio rapidamente domato dall’equipaggio. Non risultano feriti né danni ambientali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medio Oriente, cresce l’attesa per la risposta dell’Iran alla proposta Usa: colpita una nave

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