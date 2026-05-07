Oggi si attende una risposta dall’Iran riguardo a una proposta degli Stati Uniti. Teheran ha dichiarato di non essere coinvolto nel danneggiamento di un cargo coreano nello Stretto di Hormuz. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale e si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte sulla sicurezza marittima nella regione. La posizione dell’Iran è stata resa nota tramite comunicati ufficiali.

L’Iran dovrebbe rispondere alla bozza d’intesa americana oggi. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Nelle ultime ore si è parlato di una risposta di Teheran nei prossimi due giorni o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina, il 14-15 maggio. Nelle ultime ore Hezbollah ha lanciato razzi contro soldati delle Forze di difesa israeliane operanti nel Libano meridionale. Lo comunicano le stesse Idf attraverso il loro canale Telegram, aggiungendo che i razzi sono caduti in prossimità dei soldati ma che non si registrano feriti tra le fila dell’Idf. Ieri invece, un soldato è rimasto gravemente ferito e altri tre soldati hanno riportato ferite lievi a seguito dell’impatto di un drone esplosivo nel sud del Libano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attesa per oggi la risposta dell’Iran alla proposta Usa. Teheran: “Non abbiamo colpito noi il cargo coreano nello Stretto di Hormuz”

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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