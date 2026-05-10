In Medio Oriente, le dichiarazioni di un rappresentante ufficiale indicano che gli Stati Uniti non sono interessati a percorsi diplomatici. Nel frattempo, si discute di come il prossimo summit di Miami possa influenzare la gestione del conflitto in Libano. Nel frattempo, le autorità del Bahrein hanno arrestato decine di membri della comunità sciita in un momento di crescente tensione nella regione.

? Punti chiave Come influenzerà il summit di Miami la gestione del conflitto in Libano?. Perché le autorità del Bahrein hanno arrestato decine di sciiti proprio ora?. Chi sono i mediatori che cercano di superare il muro di Araghchi?. Quali conseguenze avrà l'escalation militare sulla tenuta dei negoziati di Doha?.? In Breve Rubio e Witkoff incontrano il premier Al Thani a Miami per tensioni regionali. Intervento israeliano in Libano causa 17 vittime tra la popolazione locale. Autorità del Bahrein arrestano decine di individui appartenenti alla comunità sciita. A Miami, Rubio e Witkoff hanno condotto un incontro con il premier di Doha Al Thani per discutere le tensioni regionali, mentre Araghchi ha dichiarato che la via diplomatica non suscita interesse negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente: Araghchi: ‘La via diplomatica non interessa agli USA

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