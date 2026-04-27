Putin a Araghchi ' Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente'

Durante un incontro a San Pietroburgo con il ministro degli Esteri iraniano, il presidente russo ha affermato che Mosca farà il possibile per favorire la pace in Medio Oriente. Ha anche espresso speranza che il popolo iraniano superi le difficoltà attuali e che si possa raggiungere una situazione di stabilità nella regione. Le agenzie russe hanno diffuso le dichiarazioni ufficiali della riunione.

La Russia spera che il popolo iraniano superi questo periodo di difficoltà e che la pace arrivi: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l'incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a San Pietroburgo, come riferiscono le agenzie russe. Il presidente ha sottolineato che la Russia farà tutto il possibile, nell'interesse dell'Iran e degli altri Paesi della regione, "per portare la pace in Medio Oriente il più rapidamente possibile". Putin ha inoltre affermato di aver ricevuto la scorsa settimana un messaggio dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Putin a Araghchi, 'Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente' LEVANTE 16.04.2026 La guerra degli stretti Notizie correlate Il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, è atteso oggi a Mosca da PutinIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è tornato a Islamabad domenica, dopo aver lasciato nella giornata di sabato il Pakistan in seguito... Trump vede vicina la pace in Iran: “Accordo possibile entro aprile”. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio OrienteNonostante il fallimentare negoziato di Islamabad, Donald Trump continua ad affermare che “la guerra in Iran è quasi finita”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran, il ministro degli Esteri Araghchi atteso lunedì a Mosca da Putin; Putin a Araghchi, 'Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente'; Negoziati in stallo, l'Iran: Non trattiamo sotto le minacce. Domani Araghci vede Putin a Mosca; Israele, due ex premier contro Netanyahu. Putin a Araghchi, 'Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente'(ANSA) - MOSCA, 27 APR - La Russia spera che il popolo iraniano superi questo periodo di difficoltà e che la pace arrivi: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l'incontro con il min ... corrieredellosport.it Iran, Araghchi a San Pietroburgo per incontrare PutinIran, Araghchi a San Pietroburgo per incontrare Putin ... msn.com Le compagnie stanno alzando le tariffe a causa della guerra in Medio Oriente, ma ci sono degli accorgimenti utili per limitare i danni - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il dolore attraversa tutta la Terra Santa ma le situazioni "non sono tutte identiche". Non si può "stilare una graduatoria della sofferenza" ma "esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra c x.com