Putin a Araghchi ' Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente'

Da ilgiorno.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro a San Pietroburgo con il ministro degli Esteri iraniano, il presidente russo ha affermato che Mosca farà il possibile per favorire la pace in Medio Oriente. Ha anche espresso speranza che il popolo iraniano superi le difficoltà attuali e che si possa raggiungere una situazione di stabilità nella regione. Le agenzie russe hanno diffuso le dichiarazioni ufficiali della riunione.

La Russia spera che il popolo iraniano superi questo periodo di difficoltà e che la pace arrivi: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l'incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a San Pietroburgo, come riferiscono le agenzie russe. Il presidente ha sottolineato che la Russia farà tutto il possibile, nell'interesse dell'Iran e degli altri Paesi della regione, "per portare la pace in Medio Oriente il più rapidamente possibile". Putin ha inoltre affermato di aver ricevuto la scorsa settimana un messaggio dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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