Negli ultimi tempi, la Russia ha visto diminuire la sua influenza diplomatica in Medio Oriente, con segnali che indicano una riduzione della presenza e delle capacità di influenzare gli eventi nella regione. Mentre il coinvolgimento russo si mantiene attivo, i segnali di un progressivo indebolimento sono evidenti e non sembrano essere compensati da altre iniziative. La situazione rimane complessa, con tensioni e nuove sfide che continuano a influenzare il ruolo di Mosca nella regione.

La posizione della Russia in Medio Oriente continua a indebolirsi sul piano diplomatico, e sempre meno elementi suggeriscono che Mosca riesca a compensare davvero questa perdita. Il quadro che emerge dalle ultime dinamiche regionali è più sfumato della semplice narrativa del declino, ma non per questo meno problematico: la Russia appare progressivamente marginalizzata nei processi formali, mentre tenta di restare rilevante attraverso leve economiche e strumenti indiretti. Negli ultimi mesi, il rafforzamento dell’asse tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha ridefinito gli equilibri regionali, relegando la Russia a un ruolo secondario. I tentativi del Cremlino di inserirsi nei meccanismi di gestione della crisi, inclusa la proposta di mediazione tra Washington e Teheran, non hanno prodotto risultati concreti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Russia in Medio Oriente tra marginalizzazione diplomatica e guerra ibrida

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