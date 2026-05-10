Medici di base i due tavoli per il rinnovo del contratto

In Veneto si avvia una trattativa tra medici di base e rappresentanti delle istituzioni per rinnovare il contratto. Due tavoli di confronto sono stati istituiti per discutere le modalità e le condizioni future dell’assistenza medica territoriale. La discussione riguarda il settore della medicina generale e si svolge parallelamente su più fronti. La trattativa si inserisce in un quadro di negoziazioni più ampio che coinvolge diverse parti interessate.

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È pronto a partire in Veneto il confronto sul futuro della medicina generale. Una partita che Palazzo Balbi sta giocando su due campi. Da un lato partecipando con le altre Regioni al negoziato con il ministero della Salute sulla riforma nazionale, che punta a introdurre un doppio canale per i medici di famiglia: non più solo la convenzione, ma pure la dipendenza. Dall’altro dialogando con i sindacati di categoria sul rinnovo dopo oltre vent’anni dell’Accordo integrativo regionale (Air), che dovrà definire gli aspetti organizzativi ed economici anche in vista della piena operatività delle Case di comunità. Due sfide che fatalmente si intrecciano.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Medici di base, i due tavoli per il rinnovo del contratto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes) Notizie correlate Rinnovo del contratto nazionale dei medici: la Cgil non firma“Continueremo a vigilare su tutti i tavoli, con le nostre rappresentanze sindacali, sulla corretta applicazione delle norme contrattuali ancora... Firma finale per il rinnovo del contratto dei dirigenti medici: aumenti medi di 491 euro al mese più arretratiFirmato in via definitiva all’Aran, dopo la certificazione della Corte dei conti, il contratto dell’Area dirigenziale Sanità 2022-2024.