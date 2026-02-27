Rinnovo del contratto nazionale dei medici | la Cgil non firma

Il rinnovo del contratto nazionale dei medici non ha ricevuto l’approvazione della Cgil, che ha deciso di non firmare l’accordo. Il sindacato ha annunciato che continuerà a monitorare le modalità di applicazione delle norme contrattuali esistenti, con particolare attenzione a orario di lavoro, carriere e fondi destinati ai professionisti. La questione rimane aperta tra le parti coinvolte.

