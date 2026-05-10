McTominay a un gol dalla storia | può chiudere due stagioni di fila in doppia cifra
Un centrocampista si trova a un solo gol dal raggiungere un traguardo storico, con la possibilità di chiudere due stagioni consecutive in doppia cifra. Da un lato, un giocatore più tecnico, dall’altro, uno più decisivo in campo. I due sono considerati tra i grandi della storia del Napoli, e la loro presenza ha lasciato un segno importante per i tifosi, che li hanno sempre sostenuti con entusiasmo.
Uno indubbiamente più tecnico, l’altro sicuramente più decisivo. Ma, al netto dei naturali dibattiti calcistici su due colossi della storia del Napoli, ciò che conta davvero è la gratitudine di averli visti entrambi con la nostra maglia. Marek Hamsik e Scott McTominay: due centrocampisti assoluti, già entrati nel mito azzurro, con lo scozzese che si avvicina a grandi passi alla leggenda. Con un altro gol andrebbe infatti in doppia cifra per la seconda stagione consecutiva: l’anno scorso furono 12, l’ultimo la bellissima rovesciata che valse il quarto scudetto della storia del Napoli. Quest’anno è già a quota 9: che domani, contro il Bologna, sia la partita giusta? Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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