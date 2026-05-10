McTominay a un gol dalla storia | può chiudere due stagioni di fila in doppia cifra

Un centrocampista si trova a un solo gol dal raggiungere un traguardo storico, con la possibilità di chiudere due stagioni consecutive in doppia cifra. Da un lato, un giocatore più tecnico, dall’altro, uno più decisivo in campo. I due sono considerati tra i grandi della storia del Napoli, e la loro presenza ha lasciato un segno importante per i tifosi, che li hanno sempre sostenuti con entusiasmo.

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