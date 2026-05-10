Durante l'allenamento di ieri, Mbappé ha lasciato il campo e non prenderà parte al prossimo Clasico. La stagione del Real Madrid ha già avuto diversi momenti difficili, culminati in una lite tra i giocatori. La questione relativa all'infortunio al ginocchio dell'attaccante francese ha contribuito a creare tensioni all’interno della squadra e a complicare la gestione delle sue condizioni fisiche.

La stagione del Real Madrid è iniziata male, è proseguita peggio ed è letteralmente finita a pugni. Tra le tante vicissitudini degne di una soap opera c’è anche quella relativa a Mbappé e alla gestione del suo infortunio al ginocchio. Lo stesso Kylian non prenderà parte alla trasferta di Barcellona, che potrebbe vedere i blaugrana vincere il titolo in un Clásico. Sarebbe la prima volta nella storia. Il punto di As. Barcellona-Real madrid, Mbappé out. Spiega As: “Mbappé non sarà a Barcellona. Non salirà sull’aereo della squadra. Non è stato convocato. Una decisione maturata nelle ultime ore: ieri ha lasciato il campo negli ultimi minuti dell’allenamento, lamentando alcuni fastidi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappè salterà il Clasico: ieri ha lasciato il campo durante l’allenamento

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