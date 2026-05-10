Maxi rissa a Como quattro persone coinvolte | due in ospedale poi un’altra aggressione nella notte

Durante la notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, a Como ed Erba si sono verificati diversi episodi di violenza che hanno richiesto interventi delle forze dell’ordine e soccorsi sanitari. In particolare, si è verificata una maxi rissa coinvolgendo quattro persone, di cui due sono state portate in ospedale. Nella stessa notte, si è verificata un’altra aggressione che ha ulteriormente movimentato il territorio.

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