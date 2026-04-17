Schianto in autostrada nella notte | 7 persone coinvolte tra cui due bambini

Da bresciatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, un incidente si è verificato sull’autostrada A35, poco prima dello svincolo di Rovato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per assistere sette persone coinvolte, tra cui due bambini. Sono ancora in corso le verifiche sulle cause dello schianto e il dettaglio delle dinamiche. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute dei coinvolti.

Sette persone coinvolte, tra cui due bambini. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile lungo l’autostrada A35, nel territorio di Cazzago San Martino, poco prima dello svincolo di Rovato. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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