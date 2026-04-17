Schianto in autostrada nella notte | 7 persone coinvolte tra cui due bambini

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, un incidente si è verificato sull’autostrada A35, poco prima dello svincolo di Rovato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per assistere sette persone coinvolte, tra cui due bambini. Sono ancora in corso le verifiche sulle cause dello schianto e il dettaglio delle dinamiche. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute dei coinvolti.

Sette persone coinvolte, tra cui due bambini. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile lungo l’autostrada A35, nel territorio di Cazzago San Martino, poco prima dello svincolo di Rovato. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it 4+ Hours Easy English for Beginners | US Healthcare Conversations A1 B2 Notizie correlate Leggi anche: Schianto in autostrada nella notte: tre feriti, tra cui una bimba di 3 anni Schianto nel cuore della notte: cinque feriti (tra cui due bambini)Nottata di paura quella vissuta sulle strade della vicina provincia di Vicenza nelle prime ore di ieri, domenica 15 marzo, a causa di un violento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Schianto in autostrada nella notte: 7 persone coinvolte, tra cui due bambini - BresciaToday; Sangue in autostrada: tragico incidente tra un'auto e un camion, muore una donna; Camion perde gasolio dopo lo schianto in autostrada: 9 chilometri di coda; Dopo lo schianto contro il guardrail in autostrada si libera dalle lamiere, ma viene travolto e ucciso. Schianto fatale in autostrada: mamma Ketty stava tornando dalle ferieIncidente mortale in A13: muore Ketty Montagner, 52 anni, madre di tre figli. Ferito il compagno, indagini in corso. nordest24.it Ultraleggero precipitato in autostradaLe ultime notizie sull'incidente dell'ultraleggero precipitato in autostrada nel Bresciano: nello schianto sono morti Sergio Ravaglia, avvocato penalista milanese, e la compagna Anna Maria De Stefano. fanpage.it Schianto fra due auto: morta una persona, ferito gravemente un bambino - facebook.com facebook