Aggressione nella notte | due feriti portati in ospedale

Nella notte a Rapallo, due persone sono state ferite in seguito a un episodio di aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le persone ferite in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Momenti di tensione nella notte a Rapallo, dove due persone sono rimaste ferite in seguito a un’aggressione.L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 9 aprile, quando ai soccorsi è giunta la segnalazione di una lite sfociata nella violenza, con calci e pugni, in via Tito Speri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleDue giovani sono stati colpiti da proiettili, questa notte, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli.

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