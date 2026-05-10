Incendio nel Gerbido | fumo rosso su Torino e Grugliasco 34 soccorritori

Un incendio si è sviluppato nel quartiere Gerbido di Torino, producendo un fumo di colore rosso visibile anche a Grugliasco. Sul posto sono intervenuti 34 soccorritori con diverse squadre di emergenza. La struttura prefabbricata coinvolta conteneva materiali che, bruciando, hanno generato il fumo colorato. Le autorità hanno messo in atto misure di protezione per il liceo Vittorini-Curie, situato nelle vicinanze, per tutelare studenti e personale.

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