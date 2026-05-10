Incendio nel Gerbido | fumo rosso su Torino e Grugliasco 34 soccorritori
Un incendio si è sviluppato nel quartiere Gerbido di Torino, producendo un fumo di colore rosso visibile anche a Grugliasco. Sul posto sono intervenuti 34 soccorritori con diverse squadre di emergenza. La struttura prefabbricata coinvolta conteneva materiali che, bruciando, hanno generato il fumo colorato. Le autorità hanno messo in atto misure di protezione per il liceo Vittorini-Curie, situato nelle vicinanze, per tutelare studenti e personale.
? Punti chiave Cosa contiene la struttura prefabbricata che ha generato il fumo rosso?. Come hanno reagito le autorità per proteggere il liceo Vittorini-Curie?. Quali rischi reali rappresentano i residui tossici per i residenti?. Perché l'assessore ha vietato l'uso dei cellulari durante l'emergenza?.? In Breve 11 squadre dei Vigili del Fuoco con 34 operatori impegnate sul rogo. L'assessore Bianco raccomanda ai residenti di chiudere le finestre per fumi tossici. Fumo visibile da Torino e Grugliasco nella tarda serata del 9 maggio 2026. Pericolo per il liceo Vittorini-Curie situato di fronte alla struttura in via Crea. Un violento incendio ha...🔗 Leggi su Ameve.eu
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