A Chivasso si inaugura una mostra dedicata a Max Moda, artista noto per i suoi disegni a matita di grande dettaglio. Le sue opere, realizzate con tecniche iperrealistiche, attirano l’attenzione per la capacità di sembrare fotografie. Moda critica il confronto tra arte tradizionale e intelligenza artificiale, sostenendo che il suo lavoro si distingue per la manualità e l’esperienza dell’artista. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

? Punti chiave Come può un disegno a matita ingannare l'occhio come una fotografia?. Perché l'artista contesta il confronto tra arte e intelligenza artificiale?. Cosa suggerisce l'autore ai genitori per proteggere la crescita dei figli?. Dove si può visitare la collezione di Max Moda a Chivasso?.? In Breve Inaugurazione a Palazzo Einaudi con la presenza di Pasquale Centin e Gianluca Vitale.. Partecipazione di Francesco Capello, Francesco Siclari e del presidente Ascom Carlo Nicosia.. Mostra aperta a Chivasso fino a domenica 17 maggio con orari pomeridiani.. Messaggio pedagogico di Moda rivolto ai genitori per favorire gioco e lettura.. Il sabato 9 maggio a Palazzo Einaudi si è aperta la mostra personale di Massimo Moda, noto come Max Moda, attirando a Chivasso una folla numerosa e colpita dalla precisione dei suoi lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Moda a Chivasso: l’iperrealismo a matita che sfida la realtà

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