Max Mara Blazer ‘Dizzy’ | il beige che non passa mai di moda

Max Mara presenta il blazer ‘Dizzy’ in colore beige, un modello che si distingue per la sua eleganza classica e versatilità. Il capo è realizzato con materiali di qualità e caratterizzato da un taglio pulito e lineare. La proposta si rivolge a chi cerca un capo senza tempo, adatto a diverse occasioni. Il blazer è disponibile in negozi e online, accompagnato da una nota di trasparenza riguardo ai link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Canvas strutturato: la giacca che definisce la silhouette italiana. Il vero valore del blazer ‘Dizzy’ di Max Mara risiede nella scelta audace del tessuto, un canvas in cotone tinto in capo che si distingue nettamente dai classici tessuti in lana o misto lana tipici della sartoria tradizionale. Questa specifica lavorazione del colore, applicata direttamente alle fibre prima della tessitura, garantisce una profondità cromatica uniforme e resistente al tempo, evitando quel fenomeno di sbiadimento superficiale comune nei capi tinti a pezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Blazer ‘Dizzy’: il beige che non passa mai di moda Articoli correlati Come indossare le spille per un look royal. Il dettaglio luxury che non passa mai di moda.Il fascino delle spille è indubbio, ma fino a poco tempo fa erano in poche ad indossarle con orgoglio. Charlene di Monaco in trench scamosciato, il capo invernale che non passa mai di modaIl Principato di Monaco celebra il Natale sotto il segno della solidarietà, ma anche dell'eleganza più raffinata.