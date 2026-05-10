Il Frosinone ha ottenuto la promozione in Serie A al termine di un campionato molto positivo, tornando nella massima divisione dopo due stagioni. La squadra ha centrato l’obiettivo con una prestazione complessiva convincente. Tra i protagonisti della promozione c’è anche il tecnico Massimiliano Alvini, originario di Fucecchio e appartenente alla contrada Ferruzza, che ha guidato la squadra durante tutta la stagione.

Fucecchio, 10 maggio 2026 – Il Frosinone è tornato in Serie A dopo due stagioni, al termine di un campionato strepitoso, grazie soprattutto al suo condottiero: Massimiliano Alvini da Fucecchio, della contrada Ferruzza. Venerdì scorso sulla tribuna dello Stirpe c’erano più di cinquanta compaesani, compreso il fratello Walter. Qualsiasi cosa fosse successa allo stadio Adriatico, per Pescara e Spezia sarebbe stata del tutto inutile: a centinaia di km. La dedizione degli amici. “Ci sono alcuni amici che si conoscono da una vita che lo seguono da sempre in tutta Italia – racconta –, ma quest’anno si sono smosse decine e decine di Fucecchiesi per seguire un allenatore che continua a portare alto il nome di Fucecchio, a cui è molto legato, dovunque vada”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Max Alvini, da Fucecchio alla Serie A col Frosinone: “Voleva la promozione diretta per non dover saltare il Palio”

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