Il campionato di Serie C1 si avvia alla conclusione con le squadre già impegnate nei playoff, mentre nel girone B di Serie C2 mancano ancora due giornate prima della fine della regular season. Nel calcio a 5, l’Atletico Fucecchio si prepara a sfidare Pontedera in una partita che potrebbe decidere la promozione in Serie C1. Le squadre coinvolte sono già al lavoro per ottenere il miglior risultato possibile prima della conclusione del campionato.

Già tirate le somme del campionato di Serie C1, che si appresta ad entrare nella sua fase play-off; mancano invece ancora due giornate per il girone B di Serie C2, che vedrà impegnate le solite due protagoniste per la penultima volta nella regular season. Gli occhi sono tutti puntati addosso all’ Atletico Fucecchio che, con 5 punti di vantaggio sul Fiordaliso Prato, assapora da vicinissimo l’approdo in C1 dopo una cavalcata trionfale che vede gli uomini di coach Morelli primeggiare in categorie come il miglior attacco – anche grazie ai 70 gol firmati dalla coppia Cascella-Banti, rispettivamente a quota 40 e 30 - e la miglior difesa del torneo, sintomo di una forza dimostrata con costanza durante l’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Atletico Fucecchio a Pontedera. In palio la promozione in Serie C1

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