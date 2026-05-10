Matteo Arnaldi ha affrontato un match durato quasi due ore contro Rafael Jodar a Roma. Nel terzo set, ha ottenuto un break prima di essere superato dalla reazione dello spagnolo. Nonostante una lotta intensa e un recupero che aveva fatto sperare in una svolta, alla fine si è arreso con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. La partita si è conclusa dopo un'ora e 58 minuti di gioco.

Lotta, si spende tantissimo, recupera, quasi riesce in un’impresa. Alla fine, però, Matteo Arnaldi è costretto a cedere per 6-1 4-6 6-3 in due ore e due minuti (o meglio uno e 58 secondi) allo spagnolo Rafael Jodar. Per il diciannovenne non una vittoria roboante come altre, ma di quelle che probabilmente servono maggiormente alla sua formazione tennistica. E per Arnaldi un torneo che lo rilancia in maniera importante verso i prossimi appuntamenti, oltre a denotarne forse l’uscita dalla spirale negativa in cui si era infilato. Quello che si presenta di fronte ad Arnaldi è un Jodar ottimo formato, fermo restando che le questioni sono due: da una parte il sanremese forse sente la fatica dei giorni passati, all’altra lo spagnolo concede veramente poco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi va avanti di un break nel terzo set, poi cede alla reazione del rampante Jodar a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avanti di un break l’azzurra nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lunga la risposta di Paolini con il rovescio.

LIVE Arnaldi-De Minaur 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break aussie nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Di poco lungo l’attacco di dritto.

Argomenti più discussi: Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Arnaldi: 'Sto tornando al mio livello. Il pubblico mi sta aiutando'. VIDEO; Chi è Matteo Arnaldi, star degli ATP di Roma e prossimo alle nozze con la fidanzata Mia Savio; Hurkacz ko: Arnaldi vince a Cagliari e fa il pieno di fiducia in vista di Roma.