Matteo Arnaldi va avanti di un break nel terzo set poi cede alla reazione del rampante Jodar a Roma

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Arnaldi ha affrontato un match durato quasi due ore contro Rafael Jodar a Roma. Nel terzo set, ha ottenuto un break prima di essere superato dalla reazione dello spagnolo. Nonostante una lotta intensa e un recupero che aveva fatto sperare in una svolta, alla fine si è arreso con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. La partita si è conclusa dopo un'ora e 58 minuti di gioco.

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Lotta, si spende tantissimo, recupera, quasi riesce in un’impresa. Alla fine, però, Matteo Arnaldi è costretto a cedere per 6-1 4-6 6-3 in due ore e due minuti (o meglio uno e 58 secondi) allo spagnolo Rafael Jodar. Per il diciannovenne non una vittoria roboante come altre, ma di quelle che probabilmente servono maggiormente alla sua formazione tennistica. E per Arnaldi un torneo che lo rilancia in maniera importante verso i prossimi appuntamenti, oltre a denotarne forse l’uscita dalla spirale negativa in cui si era infilato. Quello che si presenta di fronte ad Arnaldi è un Jodar ottimo formato, fermo restando che le questioni sono due: da una parte il sanremese forse sente la fatica dei giorni passati, all’altra lo spagnolo concede veramente poco.🔗 Leggi su Oasport.it

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