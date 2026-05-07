LIVE Paolini-Jeanjean 6-7 6-2 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | avanti di un break l’azzurra nel terzo set

Nel torneo di Roma, la partita tra un'italiana e una francese prosegue con la francese che ha vinto il primo set 7-6, mentre l'italiana si è aggiudicata il secondo 6-2. Attualmente, nel terzo set, l'italiana ha un vantaggio di un break ed è in vantaggio 4-3. In questa fase, si sono verificati alcuni scambi lunghi e un doppio fallo della francese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lunga la risposta di Paolini con il rovescio. 15-30 Doppio fallo della francese. 15-15 Stecca il dritto Jeanjean. 15-0 Servizio vincente della francese. 5-3 In corridoio la risposta di dritto della francese. 40-0 Contropiede di rovescio di Paolini. 30-0 Largo il dritto di Jeanjean. 15-0 Pulisce la riga di fondocampo il dritto di Paolini. 4-3 Break per Poalini: Jeanjean manda in rete il dritto. 40-A Lungo il dritto di Jeanjean. 40-40 In rete la risposta di dritto di Paolini. 40-A Largo il dritto di Jeanjean. 40-40 Spara via il dritto Jeanjean. A-40 Brutta smorzata di Paolini con il dritto, recupera e chiude con il dritto Jeanjean.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avanti di un break l’azzurra nel terzo set Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora nessun break nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Clamoroso errore di Jeanjean, che manda in rete lo schiaffo al volo di dritto con tutto il campo... Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sempre avanti di due break l’azzurra Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: out Berrettini, alle ore 13.00 tocca all’azzurra; Live Jasmine Paolini - Léolia Jeanjean - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Diretta Paolini - Jeanjean (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora nessun break nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dritto incrociato vincente di Paolini. 0-15 Splendida demi-volée con il dritto della francese. 2-3 ... oasport.it Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVEROMA - È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. L'esordio da campionessa in carica del torneo è contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. L'azzurra proverà a difendere il ... corrieredellosport.it La reazione di Paolini! La campionessa in carica risponde colpo su colpo a Jeanjean e porta il match ad un set pari. Si va al parziale decisivo! x.com La campionessa in carica scende in campo Paolini-Jeanjean è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 - facebook.com facebook