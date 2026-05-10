Mattarella | UE attrattiva con il suo esempio di pace e benessere

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l'Unione Europea si mantiene attraente grazie al suo esempio di pace e benessere. Ha aggiunto che questa forza attrattiva si è rafforzata rispetto al passato, sottolineando il ruolo dell’Europa come modello di stabilità e progresso. La sua affermazione si inserisce in un discorso più ampio sulla capacità dell’Unione di mantenere un’immagine positiva a livello internazionale.

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“Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei Padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l’unificazione dell’Europa, sul piano economico e, in prospettiva, su quello politico. Dal 1950 il processo di integrazione è costantemente progredito, affrontando i crinali della storia sino alla riunificazione del destino dei Paesi dell’Europa centro-orientale con quelli dell’Europa occidentale’. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Un conseguito traguardo ambizioso – prosegue il capo dello Stato – che guarda oggi al completamento di questo processo, con il dialogo in atto con Paesi dei Balcani, con la Moldova e l’Ucraina.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattarella: “Kenya esempio di democrazia e benessere”“Il Kenya rappresenta un esempio di democrazia e di crescita, di benessere socioeconomico, e ci accomuna la vocazione alla pace, che coltiviamo... Leggi anche: Mattarella: “La forza attrattiva della UE è tornata più intensa che mai”