Mattarella | La forza attrattiva della UE è tornata più intensa che mai

Il presidente della Repubblica ha affermato che il 9 maggio rappresenta un giorno di festa per tutti i cittadini europei, sottolineando come la forza attrattiva dell’Unione Europea sia tornata più intensa che mai. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio, nel quale si evidenzia la vitalità e l’unità del progetto comunitario. Nessuna indicazione è stata fornita su eventuali iniziative o eventi specifici collegati a questa ricorrenza.

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“Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Europa “La memoria dei Padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l’unificazione dell’Europa, sul piano economico e, in prospettiva, su quello politico. Dal 1950 il processo di integrazione è costantemente progredito, affrontando i crinali della storia sino alla riunificazione del destino dei Paesi dell’Europa centro-orientale con quelli dell’Europa occidentale. Un conseguito traguardo ambizioso, che guarda oggi al completamento di questo processo, con il dialogo in atto con Paesi dei Balcani, con la Moldova e l’Ucraina.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mattarella: «La forza attrattiva dell’Unione Europea tornata più intensa che mai»«In questa fase storica, i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Mattarella: l’Europa torna ad avere una forza attrattiva superiore? Domande chiave Come influirà l'allargamento verso l'est sulla stabilità interna dell'Unione? Perché l'aggressione russa impone... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mattarella,avanti con il processo di integrazione europea sostenuto dall'Italia; Giornata dell'Europa: Mattarella: Risposte condivise alle crisi. L'appello degli artigiani e il ruolo delle Fondazioni. Mattarella: «La forza attrattiva dell’Unione Europea tornata più intensa che mai»Il capo dello Stato richiama l’urgenza di «un impegno sempre più incisivo a sostegno della pace, del dialogo e della stabilità internazionale». Il post di Macron: «L’Europa è tesoro forgiato da coragg ... ilsole24ore.com Ucraina: Mattarella, forza attrattiva Ue intensa come maiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Nelle immagini di #SenatoTV, una sintesi dell'intervento del Presidente @Ignazio_LaRussa oggi in Aula in apertura della cerimonia del #GiornodellaMemoria delle vittime del #Terrorismo alla presenza del Presidente #Mattarella e con le Alte cariche dello Sta x.com