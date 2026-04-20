Il presidente della Repubblica ha commentato il ruolo del Kenya, definendolo un esempio di democrazia e sviluppo economico. Ha sottolineato come il paese rappresenti un modello di crescita e progresso sociale. Inoltre, ha evidenziato la comune volontà di promuovere la pace, condivisa tra i due paesi. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventi o contesti specifici.

“Il Kenya rappresenta un esempio di democrazia e di crescita, di benessere socioeconomico, e ci accomuna la vocazione alla pace, che coltiviamo congiuntamente con grande convinzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accogliendo al Quirinale l’omologo keniota, William Ruto. “Sono lieto di registrare con lei lo sviluppo crescente delle nostre relazioni e del nostro forte rapporto di amicizia”, ha aggiunto Mattarella. ITALPRESS (askanews) – Le nostre relazioni sono “eccellenti da ogni punto di vista” e con questa visita “abbiamo deciso di mettere a sistema tutti i fronti della nostra cooperazione e adottare un piano di azione triennale”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: “Kenya esempio di democrazia e benessere”

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