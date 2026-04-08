Scuola e carenze formative Flc Cgil | Stop ai recuperi di fine anno scolastico
La Flc Cgil del Trentino ha annunciato la presentazione di una proposta di modifica al Disegno di Legge Provinciale riguardante le attività scolastiche. La proposta si concentra sulla necessità di evitare recuperi di fine anno scolastico, con l’obiettivo di garantire il completamento degli studi senza lacune. La questione riguarda le modalità di recupero delle materie durante l’anno e le strategie didattiche adottate nelle scuole superiori del territorio.
Concludere gli anni dell’obbligo scolastico, quelli che terminano con il biennio della scuola superiore, senza lacune: è questo l’obiettivo della sigla sindacale Flc Cgil del Trentino che nei giorni scorsi ha presentato una proposta di miglioramento del Disegno di Legge Provinciale relativo alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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