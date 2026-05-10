Maternità e mobilità | il costo dei servizi quando mancano i nonni

In molte famiglie, la presenza dei nonni rappresenta un aiuto fondamentale nella gestione della maternità e della mobilità quotidiana. Quando i nonni non sono disponibili, le spese per servizi di assistenza e trasporto aumentano, influendo sul bilancio mensile. Questa situazione può anche incidere sulla carriera delle donne, costrette a riorganizzare i propri impegni lavorativi senza un supporto familiare vicino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui