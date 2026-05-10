Maternità e mobilità | il costo dei servizi quando mancano i nonni
In molte famiglie, la presenza dei nonni rappresenta un aiuto fondamentale nella gestione della maternità e della mobilità quotidiana. Quando i nonni non sono disponibili, le spese per servizi di assistenza e trasporto aumentano, influendo sul bilancio mensile. Questa situazione può anche incidere sulla carriera delle donne, costrette a riorganizzare i propri impegni lavorativi senza un supporto familiare vicino.
? Domande chiave Quanto incide la distanza dai nonni sul budget familiare mensile?. Come cambia la carriera di una donna senza supporto familiare vicino?. Perché il trasferimento per lavoro penalizza maggiormente le madri giovani?. Quale valore economico ha il supporto dei nonni per il PIL?.? In Breve Il welfare familiare dei nonni vale 18 miliardi di euro, ovvero l'1,2% del PIL.. Il supporto dei nonni garantisce alle singole famiglie un risparmio di 3 mila euro annui.. Il 50% delle madri rifiuta il nido a causa degli elevati costi dei servizi.. Solo il 57% delle madri con figli piccoli mantiene un impiego lavorativo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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