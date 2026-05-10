Matera l’Americas Trio incanta nei Sassi con un ponte sonoro

L’Americas Trio ha eseguito un concerto nei Sassi di Matera, in Italia, attirando l’attenzione con un’interpretazione che combina elementi musicali del Nord e del Sud. La performance si è svolta nella chiesa di Santa Maria de Armenis, scelta come location per la sua acustica e il suo valore storico. L’evento ha coinvolto un pubblico di appassionati di musica e ha suscitato curiosità sulla fusione delle diverse tradizioni sonore.

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