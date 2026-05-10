Matera l’Americas Trio incanta nei Sassi con un ponte sonoro

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Americas Trio ha eseguito un concerto nei Sassi di Matera, in Italia, attirando l’attenzione con un’interpretazione che combina elementi musicali del Nord e del Sud. La performance si è svolta nella chiesa di Santa Maria de Armenis, scelta come location per la sua acustica e il suo valore storico. L’evento ha coinvolto un pubblico di appassionati di musica e ha suscitato curiosità sulla fusione delle diverse tradizioni sonore.

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? Domande chiave Come hanno unito le sonorità del Nord con quelle del Sud?. Perché la chiesa di Santa Maria de Armenis è stata scelta?. Chi ha ideato questo progetto musicale tra le pietre dei Sassi?. Cosa accadrà domani a Palazzo Viceconte per l'inaugurazione ufficiale?.? In Breve Repertorio include brani di Piazzolla, Gismonti, Metheny, Mehldau, Pernambuco e Jobim.. Collaborazione tra associazioni Matè, Solisti Lucani e Fede e Tradizione di Matera.. Concerto presso la chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis con cimeli della Bruna.. Inaugurazione ufficiale prevista domani 10 maggio a Palazzo Viceconte con Leonardo Colafelice.. L’Americas...🔗 Leggi su Ameve.eu

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