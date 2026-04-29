Matera Pistoletto trasforma i Sassi in un ponte sul Mediterraneo

Il 7 maggio 2026, a Matera, sarà inaugurata un’installazione realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto. L’opera si trova nei Sassi, quartieri storici della città, e si intitola Love difference. La presentazione dell’installazione segna un momento importante per la scena culturale locale, con l’obiettivo di creare un collegamento simbolico tra la città e il Mediterraneo.

? Cosa sapere Michelangelo Pistoletto inaugura l'installazione Love difference ai Sassi di Matera il 7 maggio 2026.. L'opera sostiene il programma Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.. Il 7 maggio 2026 alle ore 18.30, il complesso rupestre Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci nei Sassi di Matera ospiterà l’inaugurazione dell’installazione Love difference – Mar Mediterraneo, opera firmata da Michelangelo Pistoletto. L’evento segna un momento di altissimo rilievo per il programma Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, portando tra le pietre millenarie dei Sassi una riflessione artistica che ha già toccato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, come la Biennale di Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, Pistoletto trasforma i Sassi in un ponte sul Mediterraneo Notizie correlate Matera e Marocco si uniscono: il ponte artistico di PistolettoLa Fondazione SoutHeritage ha presentato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026, il nuovo programma espositivo situato nei Sassi di... Matera accoglie il Mediterraneo: Bennato e danza nei SassiLa capitale della cultura mediterranea si prepara per un evento che unisce arte, musica e dialogo internazionale.