A Matera si è svolta la manifestazione Bicincittà organizzata dalla Uisp, con la partecipazione di circa 200 ciclisti. La corsa ha interessato diverse strade della città, coinvolgendo appassionati di diverse età. L'evento ha visto i partecipanti pedalare lungo percorsi che attraversano zone centrali e periferiche, promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. L'iniziativa ha coinvolto cittadini e sportivi locali.

? Domande chiave Come si può trasformare una pedalata in un impegno per la città?. Quali strade di Matera sono state percorse dai duecento ciclisti?. Chi ha ricevuto i premi speciali per la festa della mamma?. Come funziona il codice gratuito per usare il bike sharing?.? In Breve Percorso di 7 chilometri tra via Dante, via Rosselli e viale Aldo Moro.. Prime 100 mamme ricevono borraccia Sport Bike Lucania per la Festa della Mamma.. Servizio VAIMOO gratuito per 60 minuti con codice MateraBici2026 fino al 17 maggio.. Collaborazione tra Uisp, VAIMOO, Cai Matera Falco Naumanni e Fiab Matera Aps.. Oltre 200 ciclisti amatori, tra cui molte donne e diversi bambini, hanno dato vita stamattina a Matera alla ciclopasseggiata Bicincittà organizzata dall’Uisp, percorrendo un tragitto di circa 7 chilometri attraverso le vie della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera in sella: 200 ciclisti per la Bicincittà della Uisp

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