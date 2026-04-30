uisp style matters una grande sfida per 200 ballerini

La giornata organizzata da Uisp presso il Vox Club di Nonantola ha visto la partecipazione di circa 200 ballerini, con iscrizioni che hanno superato le aspettative e un pubblico numeroso. L’evento, denominato Style Matters, ha incluso workshop e battle di breaking suddivisi per fasce di età, coinvolgendo anche artisti internazionali. Tra le attività si è svolta anche la performance di Amir, sotto il nome di ’It Am – Performing Art’.

Un grandissimo successo di iscrizioni e di pubblico quello registrato da Style Matters (foto), la giornata creata da Uisp al Vox Club di Nonantola tra workshop e battle di breaking divise per età, con un parterre internazionale di partecipanti, intervallati dalla ’It Am – Performing Art’ di Amir. Ben 70 ragazzi si sono iscritti alla battle Under 16 1vs1, mentre erano 66 le coppie nel 2vs2 open che ha animato la fase serale di un 25 aprile particolare. Insomma, quasi 200 ballerini di breaking a sfidarsi in una cornice ‘urban’ unica, arricchita da allestimenti ad hoc. A spuntarla sono stati ‘Red Hat’, ovvero Asia Galloni, nella categoria Under...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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