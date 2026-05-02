Sinis in sella | 400 ciclisti tra storia fede e mare

Quattrocento ciclisti hanno partecipato a un evento che ha unito sport, fede e storia lungo le coste dell’area. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno pedalato tra siti archeologici e chiese antiche, ammirando anche alcune biciclette storiche esposte lungo il percorso. La giornata ha visto appassionati di ciclismo e di storia condividere un’esperienza che ha coinvolto diverse componenti culturali e sportive.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto 400 ciclisti a unire sport e archeologia?. Quali biciclette storiche sono state esposte durante la sosta?. Perché la sicurezza stradale è diventata il tema del seminario?. Come cambieranno le infrastrutture dopo il successo di questa edizione?.? In Breve Percorso di 14 chilometri tra San Salvatore di Sinis e il sito di Tharros.. Presidente La Volantina presenta biciclette storiche e organizza seminario sulla sicurezza stradale.. Premiazioni finali includono tre biciclette e prodotti tipici come vino e bottarga.. Sindaco Andrea Abis e assessore Carlo Trincas puntano su nuova pista ciclabile.. Oltre 400 ciclisti hanno attraversato le strade del Sinis sabato 2 maggio 2026, trasformando la Ciclopedalata del Sinis in un evento di massa che ha unito sport e territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinis in sella: 400 ciclisti tra storia, fede e mare Notizie correlate Leggi anche: Santissimo Crocifisso, è l'anniversario numero 400: Monreale in festa tra fede e concerti Una pedalata lenta verso il mare: in sella tra birdwatching, natura e tradizioni romagnoleUna giornata in bicicletta tra natura, paesaggi d’acqua e meraviglia: sabato 9 maggio prende il via “Pedalando tra le rotte del cielo”, un’escursione... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ciclopedalata del Sinis: si conferma il successo delle scorse edizioni; Una giornata tra storia e natura a Fordongianus con Bike & Trek. Aria aperta, sport e convivialità: più di 400 persone in sella per la Ciclopedalata nel SinisOltre 400 partecipanti, tutti in bicicletta, hanno animato una giornata di festa tra natura e sport: la Ciclopedalata del Sinis si è confermata ancora una volta un appuntamento molto amato, non solo d ... linkoristano.it Cabras, successo per la tradizionale ciclopedalata verso la borgata di San Giovanni di SinisBambini, ragazzi e intere famiglie hanno pedalato tutti assieme lungo le strade del Sinis in occasione della tradizionale ciclopedalata, appuntamento ormai irrinunciabile per la comunità di Cabras. unionesarda.it Cabras, successo per la tradizionale Ciclopedalata del Sinis x.com Dal Tour #Messico di Sinis Viaggi è tutto #SinisViaggi #vendesiemozioni #cagliari #sassari #partenzadallasardegna #olbia #oristano #sinisviaggiterralba #SinisViaggi #vendesiemozioni #viaggicomodi #sinisviaggioristano #viaggidigruppo - facebook.com facebook