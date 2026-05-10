A Matera, la stagione musicale si apre con un concerto al Palazzo Viceconte, diretto dal pianista internazionale che si esibisce in un programma con opere di Beethoven e Rutter. L’evento segna l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati alla musica classica, con un focus su come il confronto tra compositori diversi possa portare a nuove interpretazioni. La serata è il primo appuntamento di una stagione che prevede diversi concerti in programma.

? Punti chiave Come può il dialogo tra Beethoven e Rutter rinnovare la tradizione?. Chi è il pianista internazionale che guida questa nuova stagione?. Quali sono i prossimi nove appuntamenti previsti nel calendario musicale?. Perché Palazzo Viceconte è la cornice ideale per questo progetto?.? In Breve Ciclo musicale composto da dieci appuntamenti organizzati dall'Associazione Matè. Collaborazione tra i Solisti Lucani e il videomaker Michele Capolupo. Programma prevede nove concerti successivi dopo il debutto del 10 maggio 2026. Obiettivo di elevare l'offerta culturale di Matera con standard internazionali. Il Palazzo Viceconte di Matera ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Colafelice apre la stagione: Beethoven e Rutter a Palazzo Viceconte

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