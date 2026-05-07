A Matera, il pianista internazionale apre la stagione musicale interpretando opere di Beethoven e Rutter. Lo spettacolo vede anche la direzione dei Solisti Lucani, con un artista che unisce due stili diversi in un unico concerto. La serata offre l’opportunità di ascoltare come si combinano le composizioni di Beethoven, noto per la sua musica classica, con quelle di Rutter, famoso per i brani corali e leggeri.

? Cosa scoprirai Come dialogano le note di Beethoven con quelle di Rutter?. Chi è il pianista internazionale che dirigerà i Solisti Lucani?. Dove si svolgerà questo viaggio musicale tra passato e presente?. Come si può sottoscrivere l'abbonamento per i dieci concerti?.? In Breve Palazzo Viceconte ospiterà l'evento domenica 10 maggio 2026 alle ore 20.. La rassegna dell'Associazione Matè prevede dieci concerti complessivi per l'anno 2026.. I Solisti Lucani collaborano con l'organizzazione per la diffusione della musica colta.. Abbonamenti per l'intera stagione sono sottoscrivibili tramite [email protected] o numero 3285410166.. Il Palazzo Viceconte di Matera ospiterà domenica 10 maggio 2026 alle ore 20 il concerto Visioni Parallele, evento che inaugura la nuova Stagione Concertistica 2026 dell’Associazione Matè e dei Solisti Lucani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il pianista Colafelice apre la stagione con Beethoven e Rutter

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