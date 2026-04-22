Matera la letteratura incontra l’accademia a Palazzo Viceconte

A Matera, nella Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte, si è svolto il terzo appuntamento della rassegna Mercoledì Letterari, in programma mercoledì 22 aprile 2026. La sala si trova in via San Potito 7 e ha accolto i partecipanti in un pomeriggio dedicato all’incontro tra letteratura e ambito accademico. L’evento ha visto la presenza di pubblico interessato e ha rappresentato un momento di confronto culturale nel centro storico della città.

La Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte, situata in via San Potito 7 a Matera, ha ospitato nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026 il terzo incontro della rassegna Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte. L’evento ha il confronto tra Enzo Spera, autore di Rabdomante di parole (edito da Bertoni nel 2025), e Donato Antonio Loscalzo, che ha presentato il volume Il rintocco mancato (pubblicato da Transumanti nel 2025). Il dialogo è stato guidato dalla giornalista Sissi Ruggi insieme al docente dell’UNIBAS Francesco Marano, focalizzandosi su temi legati alla memoria e alla produzione letteraria del periodo. Dialogo tra autori e accademia nel cuore di Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, la letteratura incontra l’accademia a Palazzo Viceconte Notizie correlate “Splendida Matera”, premio nazionale di letteratura Sesta edizioneDi Nino Sangerardi: Ecco la “ VI Edizione “Splendida Matera”, il Premio Nazionale di Letteratura” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli... Matera, Alex Wyse e l’orchestra: il pop incontra la sinfoniaL’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà martedì 21 aprile 2026, alle ore 21, il concerto conclusivo della Stagione Eventi Musicali 2025/2026. Contenuti utili per approfondire Matera, al via il secondo appuntamento dei Mercoledì Letterari a Palazzo ViceconteIl 15 aprile a Matera, Palazzo Viceconte ospita Tina Polisciano per il secondo incontro della rassegna culturale, un dialogo tra autori e studiosi ... trmtv.it Articoli con argomento: ‘matera. palazzo viceconte’Il 15 aprile a Matera, Palazzo Viceconte ospita Tina Polisciano per il secondo incontro della rassegna culturale, un dialogo tra autori e studiosi ... trmtv.it