Massimo Russo Futuro Nazionale | Consegnate al gen Vannacci le prime 2000 firme per il No alla moschea

Oggi a Foggia sono state consegnate al generale Vannacci le prime 2000 firme raccolte contro la realizzazione di una moschea. L'iniziativa è promossa da Futuro Nazionale, che ha avviato una petizione pubblica per esprimere il proprio dissenso sulla questione. La consegna si è svolta alla presenza di rappresentanti del movimento e di alcuni cittadini che hanno firmato per il no all’edificazione.

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