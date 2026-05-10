Massimo Russo Futuro Nazionale | Consegnate al gen Vannacci le prime 2000 firme per il No alla moschea

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Foggia sono state consegnate al generale Vannacci le prime 2000 firme raccolte contro la realizzazione di una moschea. L'iniziativa è promossa da Futuro Nazionale, che ha avviato una petizione pubblica per esprimere il proprio dissenso sulla questione. La consegna si è svolta alla presenza di rappresentanti del movimento e di alcuni cittadini che hanno firmato per il no all’edificazione.

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FOGGIA, 9 maggio 2026. Il gen. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha ricevuto a Bari, lo scorso martedì 5 maggio, le prime duemila firme raccolte dal Comitato Costituente Foggia 53 contro la realizzazione di una moschea in città. “Il generale sta seguendo con interesse la battaglia che Futuro Nazionale sta conducendo sul territorio, che non vuol essere discriminatoria ma di rispetto per la nostra identità e per la sicurezza della collettività. I cittadini che sono accorsi al nostro gazebo per firmare meritano rispetto e...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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