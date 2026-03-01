L’ex sindaco Vincenzo Berdini ha comunicato ai cittadini di Pedaso la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni di maggio. La notizia è stata diffusa attraverso una lettera in cui ha spiegato le sue motivazioni e il suo impegno per il futuro del paese. La decisione di Berdini arriva in un momento di confronto politico locale, con la sua candidatura che si aggiunge ad altre già annunciate.

Attraverso una lettera inviata ai cittadini di Pedaso, l’ex sindaco Vincenzo Berdini annuncia la propria ricandidatura alle elezioni di maggio. Ma prima chiarisce i passaggi della vicenda politica che hanno portato alla caduta anticipata dell’amministrazione. Il mandato Berdini, si è infatti concluso con un anno di anticipo sulla naturale scadenza, a seguito delle dimissioni di sei consiglieri di maggioranza, che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio e il commissariamento dell’ente. "Una decisione che – scrive Berdini – priva la comunità di stabilità amministrativa in un momento cruciale, con il bilancio non ancora approvato e opere strategiche in corso, tra cui il nuovo Polo scolastico, la cui apertura a settembre potrebbe essere a rischio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex sindaco Berdini si ricandida

