Massimiliano Stecconi, nato nel 1987, è un pescatore di moscioli che lavora nella Baia di Portonovo. Con lui c’è ancora un altro pescatore della storica cooperativa locale, la quale negli ultimi anni ha visto diminuire considerevolmente il numero di membri. Stecconi ha dichiarato che rimarrà solo un pescatore di moscioli, definendo questa attività come un suo sogno. La brigata di pescatori si sta progressivamente riducendo.

Ancona, 10 maggio 2026 – Massimiliano Stecconi, classe 1987 è con Massimo Manganelli, pescatore storico della Baia, ciò che resta della brigata pescatori della Cooperativa Portonovo Pesca che negli anni si sta assottigliando sempre di più. Figlio di Sandro, pescatore amatissimo di quel luogo, pratica la pesca sin da quando era ragazzo. Il Carlino lo ha intervistato. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacaarresto-cardiaco-ristorante-salvato-defibrillatore-g7qngqv0 Perché ha scelto di fare questo lavoro? "La passione, senza di quella non è possibile. Quando non riesci a star lontano dal mare è difficile scegliere un’altra attività. Anche...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massimiliano, il pescatore di moscioli. Ne rimarrà soltanto uno: “Era e resta il mio sogno”

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