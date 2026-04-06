Questa sera, 6 aprile 2026, alle ore 21.20 va in onda la prima puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno, la nuova edizione del game show in onda su Rai 2, con la conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato. In tutto sono previste cinque puntate, in onda ogni lunedì. L’anno scorso lo show era condotto dai The Jackal, spazio dunque ora a una nuova coppia di conduttori. Tante le novità anche nel meccanismo del gioco. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Cento concorrenti, cento categorie e 45 secondi per vincere. In uno studio completamente rinnovato, i partecipanti sono posizionati come sempre su un campo da gioco gigante. Ognuno occupa una casella. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: le anticipazioni della prima puntata

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THE FLOOR NE RIMARRÀ SOLO UNO - ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA IN ONDA LUNEDÌ 6 APRILE 2026 SU RAI 2

Temi più discussi: The Floor - Ne rimarrà solo uno - S2026 - Puntata del 06/04/2026 - in diretta su Rai 2 06/04/2026 alle 21:20; The Floor - Ne rimarrà solo uno 2026, da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funziona; Rai Due, torna The Floor: le novità del game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato; Paola Perego torna in prima serata con The Floor 2026 su Rai 2.

The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: lo show di Rai 2 con Paola Perego e Gabriele VagnatoThe Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: lo show di Rai 2 con Paola Perego e Gabriele Vagnato. Concorrenti, giochi, ospiti, anticipazioni, puntate ... tpi.it

The Floor torna stasera su Rai 2: nuovi conduttori e premio più altoDebutta la terza stagione con Paola Perego e Gabriele Vagnato: 100 concorrenti, nuove regole e un montepremi finale più alto per il vincitore di The Floor - Ne rimarrà solo uno. movieplayer.it

«Il ritmo quest’anno sarà ancora più intenso, e la sfida tra i concorrenti si annuncia davvero accesa. » Stasera, lunedì 6 aprile, torna su Rai 2 la terza stagione di The Floor, lo show che ha fatto il boom di ascolti nelle scorse edizioni. Il programma si presenta ri facebook

Al via su Rai 2 la nuova stagione di "The Floor", conduce Paola Perego con Gabriele Vagnato x.com