Il nuovo episodio del game show “The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno” è in programma su Rai 2 nel 2026. La trasmissione è condotta da Paola Perego e Gabriele Vagnato e prevede un numero di puntate ancora da definire. La durata di ogni puntata non è stata comunicata, né la data di conclusione della stagione. La programmazione si svolge nel corso dell’anno, con una serie di appuntamenti previsti sulla rete.

The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno 2026: quante puntate, durata e quando finisce il game show di Rai 2. Quante puntate sono previste per The Floor – Ne rimarrà solo uno 2026? Il game show torna su Rai 2 con la conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato. Appuntamento in prima serata dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. In tutto sono previste cinque puntate, in onda ogni lunedì. L’anno scorso lo show era condotto dai The Jackal, spazio dunque ora a una nuova coppia di conduttori. Tante le novità anche nel meccanismo del gioco. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: quante puntate, durata e quando finisce

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The Floor torna stasera su Rai 2: nuovi conduttori e premio più altoDebutta la terza stagione con Paola Perego e Gabriele Vagnato: 100 concorrenti, nuove regole e un montepremi finale più alto per il vincitore di The Floor - Ne rimarrà solo uno. movieplayer.it

«Il ritmo quest’anno sarà ancora più intenso, e la sfida tra i concorrenti si annuncia davvero accesa. » Stasera, lunedì 6 aprile, torna su Rai 2 la terza stagione di The Floor, lo show che ha fatto il boom di ascolti nelle scorse edizioni. Il programma si presenta ri facebook

Al via su Rai 2 la nuova stagione di "The Floor", conduce Paola Perego con Gabriele Vagnato x.com