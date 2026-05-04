Catanzaro | Villa Margherita si veste di fiori per la Festa della Mamma

A Catanzaro, Villa Margherita si prepara a celebrare la Festa della Mamma con un allestimento di fiori che decorerà gli spazi della villa. Sono previste nuove installazioni artistiche e allestimenti floreali pensati appositamente per l’occasione. Il programma include momenti dedicati ai bambini e alle famiglie, con attività pensate per coinvolgere tutti i partecipanti. L'evento si svolgerà nel fine settimana e sarà aperto al pubblico.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto di Villa Margherita con le nuove installazioni?. Cosa prevede il programma per coinvolgere i bambini e le famiglie?. Chi ha finanziato questo progetto di riqualificazione del centro storico?. Perché questa iniziativa punta a trasformare il tessuto sociale del quartiere?.? In Breve Evento finanziato dal Comune tramite il programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027.. Associazione Nuova Mente organizza l'iniziativa nell'ambito del progetto The Wind of CZ.. Il gazebo di Villa Margherita ospiterà un allestimento floreale con scritta Grazie Mamma.. L'appuntamento prevede musica e animazione per bambini dalle ore 10 di domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro: Villa Margherita si veste di fiori per la Festa della Mamma Notizie correlate Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fioriFiumicino, 29 aprile 2026 – In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, alle 10. Festa della Liberazione: l'iniziativa a Villa dei FioriTutto pronto per la Festa della Liberazione del 25 aprile a Villa dei Fiori, dove a partire dalle ore 12, presso l’area grill si terrà un momento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Catanzaro celebra le mamme: appuntamento in Villa Margherita; Villa Margherita: approvata la variante d’opera all’intervento di riqualificazione; Ventura: Nuccio Marullo, un caro amico; Catanzaro brinda al gusto: nella splendida cornice di Villa Margherita arriva il Carpe Wine Festival. Catanzaro celebra la Festa della Mamma con un evento originaleDomenica 10 maggio, dalle ore 10, appuntamento in Villa Margherita, nel centro storico di Catanzaro: installazioni floreali, musica e animazione ... catanzaroinforma.it Villa Margherita: approvata la variante d’opera all’intervento di riqualificazioneIn accordo con la Soprintendenza si va al recupero di almeno due delle tre vasche storiche. Le prescrizioni del MIN ... catanzaroinforma.it Villa Margherita Suite&Charme. Makana · Forest Walk. Oggi ci rilassiamo così tra il verde di villa Margherita e il dondolio dell'altalena#momentipreziosi #relax #sardinia #pula #giardino #GoodVibes #sardegna - facebook.com facebook