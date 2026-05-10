Massa-Carrara allerta gialla | temporali in quota e schiarite sul mare
Nella giornata di oggi, la regione di Massa-Carrara è sotto allerta gialla a causa di temporali in quota che si prevedono nel pomeriggio, accompagnati da schiarite sul mare. Le previsioni indicano che i temporali potrebbero colpire con maggiore intensità alcune zone della provincia, mentre il mare lungo la costa dovrebbe mostrare variazioni nelle condizioni entro metà giornata. La protezione civile monitora costantemente la situazione.
? Domande chiave Dove colpiranno con più forza i temporali nel pomeriggio?. Come cambierà il mare lungo la costa entro metà giornata?. Quali zone dell'entroterra subiranno il calo termico più drastico?. Perché le precipitazioni si concentreranno proprio sulle vette appenniniche?.? In Breve Temporali pomeridiani previsti su Apuane, Appennino e Alta Lunigiana.. Zero termico attestato sui 3000 metri di quota.. Venti da Est Sud-Est con rinforzo costiero a metà giornata.. Temperature massime in calo con schiarite temporanee sul litorale.. La provincia di Massa-Carrara affronta questa domenica 10 maggio 2026 con un cielo che si carica di nuvole, mentre il codice giallo per i temporali resta attivo dalla mezzanotte di sabato fino alla mezzanotte di domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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