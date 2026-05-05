Nella provincia di Massa-Carrara è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico, in seguito agli incendi che hanno interessato alcune zone. Le aree più a rischio sono quelle colpite dai roghi, dove il terreno è più vulnerabile a frane e alluvioni. La situazione richiede attenzione particolare nelle zone coinvolte, che potrebbero subire danni maggiori in caso di precipitazioni nelle prossime ore.

? Cosa scoprirai Quali zone specifiche della provincia subiranno il rischio maggiore domani?. Perché i versanti colpiti dagli incendi sono più in pericolo?. Come influirà la pioggia sulla stabilità dei pendii montani?. Dove si concentreranno i temporali più intensi durante la giornata?.? In Breve Allerta arancione per i versanti colpiti dai recenti incendi tra le 7 e le 24.. Piogge deboli sulla costa lunedì sera prima del peggioramento martedì 5 maggio.. Rischio dissesto per il reticolo minore e i pendii con vegetazione distrutta.. Meteo non colpirà le zone meridionali, orientali e le isole della regione.. La Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico su tutta la provincia di Massa-Carrara per la giornata di martedì 5 maggio, dalle ore 7 alla mezzanotte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara, allerta gialla: rischio idrogeologico dopo gli incendi

Notizie correlate

Leggi anche: Previsti temporali forti, emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Previsioni meteo, martedì 5 maggio allerta gialla a Livorno e provincia per rischio idrogeologico e temporaliISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per pioggia e...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Tornano i temporali: allerta gialla in gran parte della Toscana, arancione nei luoghi dei recenti incendi; Maltempo, allerta gialla in Toscana martedì 5 maggio; Allerta meteo Toscana, grecale fino a sera: codice giallo nelle aree centro-settentrionali; Emessa allerta codice giallo per rischio temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore.

Nasce il nuovo direttivo provinciale di Fipe Baristi Massa Carrara: Thomas Bini è il presidente - facebook.com facebook