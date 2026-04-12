Carcere a Crotone | il caso del ventenne con gravi disturbi psichiatrici

Il 9 aprile 2026, un giovane di ventidue anni con una disabilità certificata al cento per cento è stato trasferito nel carcere di Crotone. La notizia ha suscitato attenzione in quanto il ragazzo presenta gravi disturbi psichiatrici. Il suo caso è stato reso noto pubblicamente, ma non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle circostanze del trasferimento o sulle condizioni di salute del detenuto.

Il 9 aprile 2026, Filippo, un ventiduenne con una disabilità certificata al cento per cento, è stato trasferito nel carcere di Crotone. La decisione colpisce un giovane affetto da gravi disturbi psichiatrici, condannato a 5 anni e 5 mesi di reclusione per un tentativo di omicidio, dopo aver trascorso i cinque mesi precedenti sotto il monitoraggio del braccialetto elettronico con misure domiciliari. L'impatto della sentenza sul quadro clinico del giovane La gestione penitenaria di un caso come qu .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcere a Crotone: il caso del ventenne con gravi disturbi psichiatrici La storia dell’ennesimo suicidio in carcere di un uomo con gravi disturbi psichiatriciChristian Guercio era in cella da soli tre giorni: secondo il suo avvocato nel carcere di Asti nessuno sapeva che era malato Il 29 dicembre erano... Leggi anche: Giovani con disturbi psichiatrici. Taglio del nastro al Centro diurno