Mio zio Donald Trump soffre di disturbi psichiatrici la teoria della nipote psicologa | i segnali ignorati l’infanzia e il declino

Mary Trump, nipote del ex presidente degli Stati Uniti, ha ripetuto più volte che suo zio soffre di disturbi psichiatrici, affermando che i segnali di questa condizione sono stati ignorati nel corso degli anni. In un’intervista rilasciata a La Stampa, la donna ha spiegato come l’infanzia e un progressivo declino abbiano contribuito alla situazione attuale. La sua analisi si basa su osservazioni e sulla sua esperienza come psicologa.

Per Mary Trump la diagnosi sullo zio è netta e non è una novità: la nipote del presidente americano la ripete da anni e in una nuova intervista firmata da Simona Siri per La Stampa torna a martellare sulle condizioni psichiatriche di suo zio quasi fuori controllo. Donald Trump, sostiene la nipote, sarebbe un uomo segnato da un disagio mentale mai trattato e ormai aggravato dal tempo. «Donald è sempre stato inadatto a ricoprire qualsiasi posizione di potere perché soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati», afferma. «Oggi è anche peggiorato, perché quando una patologia non viene curata, succede questo: peggiora». Chi è Mary Trump, la nipote-psicologa che attacca il presidente.🔗 Leggi su Open.online

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