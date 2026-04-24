A Piacenza si svolge un fine settimana ricco di appuntamenti culturali, tra musica classica e jazz, che coinvolgono sia il centro che i borghi della provincia. Sono in programma eventi, fiere e celebrazioni legate al 25 aprile, con programmi distribuiti tra concerti, mostre e iniziative tradizionali. L’offerta turistica si estende tra la città e le aree circostanti, coinvolgendo diverse realtà locali.

? Cosa sapere Piacenza ospita eventi culturali, fiere e celebrazioni per il 25 aprile in provincia.. Il programma tra Mozart e jazz distribuisce l'offerta turistica tra città e borghi.. Tra il profumo della brace lungo le rive del Trebbia e l’eco delle note mozartiane nel centro di Piacenza, il fine settimana che si apre questo 25 aprile trasforma la provincia in un palcoscenico a cielo aperto tra tradizioni rurali e alta cultura. Il calendario del weekend offre una varietà di appuntamenti che spaziano dalle fiere del bestiame alle celebrazioni per la Liberazione, coinvolgendo borghi e città in un mosaico di eventi che promettono di animare ogni angolo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza tra Mozart e Jazz: il weekend tra cultura e tradizioni

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