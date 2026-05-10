Martignacco fermato il 19enne | truffa al falso avvocato su una novantenne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Martignacco con l’accusa di aver truffato una donna di 90 anni fingendosi un avvocato. Secondo quanto ricostruito, il truffatore ha contattato la vittima e, in pochi minuti, le ha fornito informazioni false convincendola a consegnare denaro. I carabinieri sono intervenuti poco dopo aver ricevuto la segnalazione, intercettando il giovane poco distante dalla scena del crimine.

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? Domande chiave Come ha fatto il truffatore a convincere la donna in pochi minuti?. Quali dettagli hanno permesso ai carabinieri di intercettare il giovane subito dopo?. Chi ha orchestrato la telefonata all'interno del piano del diciannovenne?. Come sono stati recuperati i gioielli e i contanti sottratti alla signora?.? In Breve Bottino recuperato dai carabinieri di Udine pari a 4.500 euro tra contanti e oro.. Il diciannovenne extracomunitario è stato condotto alla casa carceraria di Udine.. Il modus operandi prevedeva una telefonata allarmante su un finto incidente stradale.. L'arresto in flagranza è avvenuto nelle immediate vicinanze dell'abitazione a Martignacco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martignacco, fermato il 19enne: truffa al falso avvocato su una novantenne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finto avvocato truffa un'anziana a Martignacco, arrestato un 19enneAncora un episodio di truffa ai danni di persone anziane sventato grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Truffa del "falso nipote" in Abruzzo, fermato in fuga nel frusinate, denunciato 46enneProsegue senza sosta l’azione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle truffe, con particolare attenzione ai reati predatori commessi ai danni...