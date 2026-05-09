Finto avvocato truffa un' anziana a Martignacco arrestato un 19enne

Nella provincia, un giovane di 19 anni è stato arrestato per aver messo in atto una truffa ai danni di un'anziana. L'episodio, che si è verificato nel comune di Martignacco, ha coinvolto un uomo che si spacciava per un avvocato e ha raggirato la vittima. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno fermato il giovane, che ora si trova in custodia.

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