Finto avvocato truffa un' anziana a Martignacco arrestato un 19enne
Nella provincia, un giovane di 19 anni è stato arrestato per aver messo in atto una truffa ai danni di un'anziana. L'episodio, che si è verificato nel comune di Martignacco, ha coinvolto un uomo che si spacciava per un avvocato e ha raggirato la vittima. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno fermato il giovane, che ora si trova in custodia.
Ancora un episodio di truffa ai danni di persone anziane sventato grazie all'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 19 anni, colto in flagranza dopo aver derubato una.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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