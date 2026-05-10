Marsciano tra i territori più solidi Il Comune | Innovazione e visione

Una recente analisi della Camera di Commercio dell’Umbria ha riconosciuto il Comune di Marsciano come uno dei territori più solidi della regione. I dati mostrano che il settore economico locale si distingue per stabilità e crescita. Il Comune ha commentato questa situazione sottolineando l’impegno in progetti di innovazione e una visione orientata allo sviluppo futuro. La relazione evidenzia come il territorio abbia mantenuto una performance positiva rispetto ad altri centri dell’Umbria.

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