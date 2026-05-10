Marsciano tra i territori più solidi Il Comune | Innovazione e visione

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente analisi della Camera di Commercio dell’Umbria ha riconosciuto il Comune di Marsciano come uno dei territori più solidi della regione. I dati mostrano che il settore economico locale si distingue per stabilità e crescita. Il Comune ha commentato questa situazione sottolineando l’impegno in progetti di innovazione e una visione orientata allo sviluppo futuro. La relazione evidenzia come il territorio abbia mantenuto una performance positiva rispetto ad altri centri dell’Umbria.

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La nuova analisi della Camera di Commercio dell’Umbria conferma un dato di grande rilievo per il territorio marscianese. Marsciano è tra i comuni umbri con le imprese mediamente più solide, grazie a un “ Ebitda margin ” del 12,2%, valore che supera ampiamente la soglia del 10% considerata dagli economisti un indicatore di forte capacità di sviluppo. L’Ebitda margin è la percentuale di ricavi che rimane all’impresa dopo aver pagato i costi principali per far funzionare l’attività (personale, materie prime, servizi), prima di considerare tasse, interessi e investimenti. In pratica, indica quanta forza economica ha un’azienda. Più è alto, più l’azienda è solida, capace di generare valore e di reinvestire per crescere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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