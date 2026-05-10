Marsciano tra i territori più solidi Il Comune | Innovazione e visione
Una recente analisi della Camera di Commercio dell’Umbria ha riconosciuto il Comune di Marsciano come uno dei territori più solidi della regione. I dati mostrano che il settore economico locale si distingue per stabilità e crescita. Il Comune ha commentato questa situazione sottolineando l’impegno in progetti di innovazione e una visione orientata allo sviluppo futuro. La relazione evidenzia come il territorio abbia mantenuto una performance positiva rispetto ad altri centri dell’Umbria.
La nuova analisi della Camera di Commercio dell’Umbria conferma un dato di grande rilievo per il territorio marscianese. Marsciano è tra i comuni umbri con le imprese mediamente più solide, grazie a un “ Ebitda margin ” del 12,2%, valore che supera ampiamente la soglia del 10% considerata dagli economisti un indicatore di forte capacità di sviluppo. L’Ebitda margin è la percentuale di ricavi che rimane all’impresa dopo aver pagato i costi principali per far funzionare l’attività (personale, materie prime, servizi), prima di considerare tasse, interessi e investimenti. In pratica, indica quanta forza economica ha un’azienda. Più è alto, più l’azienda è solida, capace di generare valore e di reinvestire per crescere.🔗 Leggi su Lanazione.it
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