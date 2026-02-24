Visione al femminile sull?asse Caserta-Roma tra diritti e innovazione

Il festival “Caserta la città delle donne” nasce per promuovere i diritti femminili e l’innovazione. La decisione deriva dall’interesse di coinvolgere le comunità di Caserta e Roma, con eventi pensati per stimolare il dibattito pubblico. I partecipanti si aspettano incontri e mostre che approfondiscono il ruolo delle donne oggi. La manifestazione si svolgerà tra il 6 e il 15 ottobre, proponendo un calendario ricco di attività e confronti.

A Roma i riflettori si accendono su Caserta. È stato presentato ieri a Palazzo Wedekind il festival internazionale “Caserta la città delle donne”, in programma dal 6 all’8 marzo e promosso dalla Fondazione Orizzonti. Un progetto che ha l’ambizione di trasformare il capoluogo della Terra di Lavoro in un polo attrattivo dedicato all’eccellenza femminile, intrecciando storia, diritti, cultura e innovazione. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione, Giuseppe Menniti, seguito dagli interventi del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella, e da Lella Golfo presidente della Fondazione Marisa Bellisario. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Investimenti e innovazione sull’asse Italia-Mozambico: anche il presidente Chapo all’incontro di RomaL'incontro di oggi a Roma, organizzato dalla Camera di Commercio Mozambico-Italia in collaborazione con l’Ambasciata del Mozambico e Confindustria Assafrica e Mediterraneo, riunisce imprenditori e rappresentanti istituzionali per promuovere investimenti e innovazione tra i due paesi.

Italia e Giappone rafforzano l’asse. L’Indo-Pacifico al centro della visione di RomaItalia e Giappone rafforzano la loro alleanza, con l'Indo-Pacifico al centro della strategia di Roma.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Barolo Girls, le Langhe al femminile; Blog | Olimpiadi, il bilancio (e le emozioni) di un'Italia al femminile - Alley Oop; Sabato 28 febbraio a Firenze Alkemica – Lo spirito delle donne; Le rinnovabili avanzano ma l’occupazione femminile è insufficiente.

Mi preparo per due date al Mr.Rolly's di Vitulazio (Caserta) il 6 Marzo ed al FricciCore di Roma il 7 Marzo. Garantito che ci sarà da divertirsi per cui non mancate! #surferjoe #surfmusic #caserta #roma #reverb @followers - facebook.com facebook