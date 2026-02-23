Ioffredo SI | Da Napoli a Roma per ‘Visione Comune’ Portiamo l’esperienza dei nostri territori per costruire l’alternativa alla destra
Una delegazione di Sinistra Italiana da Napoli si sposta a Roma per partecipare alla conferenza di “Visione Comune”. La scelta deriva dall’intenzione di portare l’esperienza dei territori e proporre un’alternativa concreta alla destra. Quattro rappresentanti e dirigenti napoletani si uniscono per confrontarsi su strategie e proposte, dimostrando impegno e volontà di contribuire a un progetto condiviso. La partecipazione si inserisce in un percorso di dialogo tra diverse realtà politiche.
Delegazione napoletana presente alla conferenza nazionale di Visione Comune. NAPOLI, 21 febbraio 2026 – Una folta delegazione della Federazione Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana, composta da elette, eletti e dirigenti, parteciperà sabato 21 e domenica 22 febbraio alla seconda conferenza nazionale di “ Visione Comune ” presso il Centro Congressi Frentani a Roma. “ Si tratta di un momento di responsabilità collettiva,” dichiara il Segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana Stefano Ioffredo. “Oggi più che mai è necessario unire le forze e mettere a sistema le buone pratiche nate nei territori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
