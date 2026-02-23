Ioffredo SI | Da Napoli a Roma per ‘Visione Comune’ Portiamo l’esperienza dei nostri territori per costruire l’alternativa alla destra

Una delegazione di Sinistra Italiana da Napoli si sposta a Roma per partecipare alla conferenza di “Visione Comune”. La scelta deriva dall’intenzione di portare l’esperienza dei territori e proporre un’alternativa concreta alla destra. Quattro rappresentanti e dirigenti napoletani si uniscono per confrontarsi su strategie e proposte, dimostrando impegno e volontà di contribuire a un progetto condiviso. La partecipazione si inserisce in un percorso di dialogo tra diverse realtà politiche.